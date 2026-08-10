Este día comenzó con una fuerte noticia para el pueblo colombiano y el continente sudamericano: un terremoto sacudió Colombia y tras esto se generó cambios en el calendario del fútbol sudamericano. La emergencia no solo afectó a la Liga nacional del país cafetero, sino que también obligó a la CONMEBOL a suspender compromisos de Copa Libertadores y Sudamericana que tenían previsto disputarse en distintas ciudades de Colombia.

El terremoto que sacudió Colombia también generó cambios en el calendario del fútbol sudamericano. La emergencia obligó a suspender compromisos internacionales que tenían previsto disputarse en territorio colombiano.

Uno de los partidos afectados es el Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro debía disputarse en Ibagué, pero quedó suspendido debido a la situación generada por el fuerte sismo.

La medida también alcanzó al duelo entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino debía visitar Bogotá, pero el compromiso no se jugará en la fecha que estaba prevista.

Ante este escenario, la Conmebol emitió un pronunciamiento oficial y anunció la suspensión temporal de los partidos programados en Colombia. El organismo señaló que la decisión responde a la situación de emergencia provocada por el terremoto y que las nuevas fechas serán comunicadas oportunamente.

De esta manera, tanto Tolima vs. Independiente del Valle como Santa Fe vs. River Plate quedaron pendientes de una nueva programación. La emergencia modificó el calendario de las dos principales competiciones de clubes de Sudamérica.

En el caso de River Plate y Santa Fe, toda la serie deberá ser reprogramada. Según informó Hernán Castillo, la intención es disputar el partido de ida la próxima semana en Bogotá o en otra ciudad de Colombia, aunque también aparecen como alternativas Quito, Miami e incluso Lima.

La revancha, que ahora quedaría para aproximadamente 15 días después, se mantendría en el Estadio Monumental de Buenos Aires. River deberá esperar para conocer cuándo y dónde podrá disputar finalmente su primer encuentro de la serie.

Así, el terremoto registrado en Colombia terminó afectando directamente al calendario internacional de Conmebol. Mientras se atiende la emergencia, los clubes involucrados deberán esperar por las nuevas fechas y sedes que determine el organismo sudamericano.

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