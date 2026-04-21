La tormenta en el Estadio Monumental no para desde muy temprano en la mañana y la búsqueda del nuevo guía para el vigente campeón nacional ha sumado un capítulo de que no trae buenas noticias. Tras la salida del español Javier Rabanal por los discretos resultados obtenidos, la directiva de Universitario de Deportes se encuentra en una carrera contra el tiempo para encontrar al reemplazo idóneo que dirija en Liga 1 y Copa Libertadores. En medio de este escenario de incertidumbre, los nombres de los técnicos campeones, Jorge Fossati y Fabián Bustos, se alzaron como las esperanzas para los aficionados, pero uno de ellos ya se dio por descartado.

Las ilusiones de volver a ver a Fabián Bustos en el banquillo ‘merengue’ se han desvanecido por completo tras un contundente mensaje enviado desde su entorno más cercano. El actual cuerpo técnico del “Toro” ha decidido priorizar la estabilidad de su proyecto deportivo en el extranjero.

El encargado de sepultar cualquier posibilidad de retorno fue Edgardo Adinolfi, asistente técnico de Bustos, quien actualmente se encuentra trabajando en las filas de Millonarios de Colombia. El uruguayo fue tajante al señalar que el grupo de trabajo se siente sumamente cómodo en su actual institución y no tienen intenciones de romper su contrato vigente por una oferta del fútbol peruano.

Edgardo Adinolfi también formó parte del comando técnico campeón con Universitario. (Foto: GEC)

Las declaraciones del asistente técnico no dejaron espacio a las dudas durante una reciente charla con la prensa nacional. “Imposible. No vamos a salir de acá (Millonarios), recién llegamos y estamos bien la verdad”, indicó Adinolfi a TV Perú, según lo comentó el periodista Alfredo Ccasa.

Este portazo llega en el momento más delicado para la institución merengue, que atraviesa una crisis de resultados preocupante tanto en el plano doméstico como internacional. Los cremas se ubican actualmente a ocho puntos de distancia del líder Alianza Lima y marchan en la última posición de su grupo en el certamen Conmebol tras la dolorosa caída sufrida ante Coquimbo Unido.

A esta negativa se sumó la información del periodista Gustavo Peralta, quien confirmó que la administración no tiene al estratega argentino como una alternativa real en estos momentos. Además, el comunicador reveló que el profesor Jorge Fossati tampoco ha sido contactado formalmente por el club, por lo que ninguna de las opciones preferidas tiene posibilidades reales.

Jorge Fossati no ha sido contactado para una tercera etapa en Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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