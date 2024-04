River vs. Deportivo Táchira se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y STAR Plus por la jornada 1 del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. Este compromiso está programado para el martes 2 de abril desde las 7:30 p.m. (hora peruana, 9:30 p.m. en Argentina) y se disputará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

River llega a este compromiso tras caer por 1-0 ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Duco (Buenos Aires), por la jornada 12 de la Copa de la Liga Profesional. El único tanto del duelo lo hizo Walter Mazzantti en la segunda mitad. De esta forma, el ‘Millonario’ se quedó con 21 puntos y está en la cuarta posición, con tres puntos menos que el líder de la Zona A, Argentinos Juniors.

Es seguro que el técnico Martín Demichelis utilice a los titulares habituales para evitar alguna sorpresa en el inicio del torneo internacional, donde su equipo tiene que cambiar la imagen que entregó en el 2023. Las únicas ausencias que tendrá el ‘Millo’ son las de Franco Mastantuono, Agustín Ruberto y Ramiro Funes Mori, quienes no son titulares. Esto significa que el DT tiene a casi todo el plantel a disposición.

Recordemos que, el año pasado, al ‘Millonario’ le costó superar la fase de grupos y, tras avanzar, se despidió de la Copa Libertadores en los octavos de final, tras caer ante Internacional de Porto Alegre, semifinalista del certamen. El equipo de Núñez tiene cuatro estrellas, las mismas que Estudiantes de la Plata, y espera que en 2024 pueda crecer su palmarés y así acercarse a otros clubes como Peñarol (5) y Boca Juniors (6).

Deportivo Táchira, por su parte, llega a este encuentro tras vencer por 2-0 a Metropolitanos en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, por la jornada 10 de la Liga FUTVE. Los goles fueron anotados por Maurice Cova y Nelson Hernández. El conjunto venezolano cuenta con los argentinos Andrés Ríos, Leandro Fioravanti y Oliver Benítez en su plantilla. Asimismo, se ubica en la quinta posición del torneo doméstico con 16 puntos.





¿A qué hora juegan River vs. Deportivo Táchira?

River vs. Deportivo Táchira se disputará este martes 2 de abril de 2024. El partido está pactado para iniciar desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:30 p.m.





¿En qué canales ver River vs. Deportivo Táchira?

River vs. Deportivo Táchira se podrá ver a través de ESPN, Pluto TV y STAR Plus en Sudamérica. En Argentina también se podrá ver por Telefé. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias más importantes del compromiso.





¿Dónde se jugará el River vs. Deportivo Táchira?





