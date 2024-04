River Plate vs. Táchira se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este martes 2 de abril por la jornada 1 del Grupo H de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que se llevará a cabo en el Polideportivo de Pueblo Nuevo (Venezuela), será crucial para el equipo de Martín Demichelis, que busca el quinto título para los ‘Millonarios’ en este certamen. El partido comenzará a las 7:30 p.m. (horario de Perú, una hora más tarde en Venezuela y dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River Plate vs. Deportivo Táchira: posibles alineaciones

River Plate: F. Armani; M. Herrera, L. González, D. Zabala, E. Díaz; R. Aliendro, R. Villagra; S. Simón, I. Fernández, E. Barco; M. Borja.

Deportivo Táchira: J: Camargo; H. Ruiz, P. Camacho, O. Benítez; J. Vargas, M. Cova, C. Robles, J. Figueroa; J. Hernández, Y. Chacón; B. Castillo Roseando.