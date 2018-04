Estudiantes de la Plata vs. Santos EN VIVO juegan este jueves (7:30 p.m. hora peruana por FOX Sports) por el Grupo 6 de la Copa Libertadores 2018. El cuadro argentino y brasileño, dos equipos con historia, se miden por primera vez en el torneo continental, en un duelo por el liderato. Podrás seguir todas las incidencias del juego por Depor.com.



Estudiantes acumula cuatro títulos en la Libertadores, mientras que Santos lo conquistó tres veces, pero a pesar de la rica historia que ambos tienen, nunca se habían enfrentado por este certamen. Hasta el momento, Estudiantes y el Real Garcilaso - con un partido más - lideran las posiciones con 4 puntos, seguidos por Santos, con 3, y el uruguayo Nacional, con 2 unidades y un cotejo más en su haber.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 7:30 p.m. FOX Sports 2 Argentina 9:30 p.m. FOX Sports 2 México 7:30 p.m. FOX Sports 2 Colombia 7:30 p.m. FOX Sports 2 Ecuador 7:30 p.m. FOX Sports 2 Chile 9:30 p.m. FOX Sports 2 Nueva York 8:30 p.m. California 11.30 a.m.

Estudiantes apuntará a mantener lo conseguido con un comienzo promisorio en la Libertadores, con un empate de visita en Montevideo (0-0) ante Nacional y un sólido triunfo en casa frente a Garcilaso (3-0).



No sucede lo mismo en la Superliga local, donde Estudiantes ocupa el décimo puesto, a 18 puntos del líder Boca, aunque mantiene posibilidades de acceder a las copas internacionales del año próximo.



Ya con la cabeza en el choque del jueves, el entrenador Lucas Bernardi analizó los puntos fuertes y débiles.



"Es posible que tengamos mayor dominio del campo. Santos ataca de manera más organizada y lenta que Vélez, es un equipo que juega bien e intenta tener el ritmo del juego con la pelota. Se defiende con la pelota y tiene contragolpe y velocidad en el medio y por los costados".



Para este encuentro, Bernardi no podrá contar con el experimentado volante Rodrigo Braña, afectado de un fuerte dolor abdominal, pero sí estará en condiciones de jugar a Leandro Desábato, Lucas Rodríguez y Lucas Melano, con la idea de ganar en posesión y no darle resquicios al adversario.



Santos, que viene de quedar eliminado en el campeonato Paulista, desembarcó en Buenos Aires con la idea de conseguir un resultado positivo y reacomodarse en el Grupo, ya que tropezó en el estreno frente a Garcilaso (2-0), y levantó el nivel con un triunfo por 3-1 sobre Nacional en la segunda fecha.



Para este encuentro, el conjunto 'peixe' no contará con el delantero Gabigol, que debe cumplir una sanción después de ser expulsado en la victoria sobre Nacional.



"Ya estudiamos detalles de Estudiantes, y sabemos que es un rival firme en lo físico, con jugadores fuertes y altos, y por eso esperamos un partido de mucho roce, nosotros tenemos que encontrar la pelota y aprovechar nuestra velocidad", comentó el joven delantero Rodrygo.





Estudiantes de la Plata vs. Santos: alineaciones probables

Estudiantes: Andújar; Sánchez, Schunke, Desábato, Campi; Gómez. Rodríguez, Giménez, Lattanzio o Dubarbier: Otero y Melano. DT: Lucas Bernardi.



Santos: Vanderlei; Guedes, Veríssimo, Braz o Felipe, Dodó: Alison, Gomes, Renato, Jean Mota y Rodrygo; Sasha. DT: Jair Ventura.