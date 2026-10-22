Por la gran final de la Copa Libertadores, Estudiantes vs. Palmeiras se enfrentan en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. Este dicho escenario se conocerá al nuevo campeón del certamen internacional. En la siguiente nota repasarás cómo llegan los equipos clasificados, los horarios del encuentro y la guía de canales.

Palmeiras consiguió su clasificación pese a perder por 1-0 en el partido de vuelta, disputado en el estadio Nubank Parque. Hércules anotó el único tanto del encuentro y permitió que Fluminense igualara el marcador global, después de que Palmeiras ganara por 2-1 en la ida. En la tanda de penales, el ‘Verdão’ se impuso por 5-3, con Carlos Miguel como una de las figuras al detener una de las ejecuciones rivales.

Con este resultado, Palmeiras disputará su octava final de la Copa Libertadores y buscará levantar el trofeo por cuarta vez en su historia. El equipo paulista fue campeón en 1999, 2020 y 2021, por lo que tendrá la oportunidad de ampliar su palmarés internacional. Además, buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Flamengo en la final de la edición 2025, disputada en Lima.

Estudiantes de La Plata consiguió su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Flamengo en el estadio Maracaná. El ‘Pincha’ igualó 0-0 en el partido de vuelta y, luego de mantener el empate en el marcador global, se impuso por 3-2 en la tanda de penales para sellar su boleto a la definición continental.

De esta manera, Estudiantes volverá a disputar la final de la Copa Libertadores después de 17 años. El conjunto argentino se enfrentará a Palmeiras, que consiguió su clasificación tras eliminar a Fluminense también en una definición desde los doce pasos. La final se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

El partido entre Estudiantes vs. Palmeiras, válido por la gran final de la Copa Libertadores, se disputará este sábado 28 de noviembre. El cruce está pendiente de horario. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Estudiantes vs. Palmeiras?

En cuanto a la transmisión oficial, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de televisión por suscripción y en streaming a través de Disney Plus, respectivamente. Asimismo, en Argentina se podrá seguir sintonizando mediante las señales abiertas y deportivas locales habituales, mientras que en suelo peruano se disfrutará a través de las pantallas de los cableoperadores autorizados con cobertura internacional.

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