Carlos Lampe vive al máximo la final de la Copa Libertadores entre River vs Boca a pesar de que no jugará en el Monumental. Y es que con la recuperación de Andrada y la presencia de Rossi, el boliviano no tiene posibilidades de estar en la cancha de Núñez, aun así su nombre aparece en la convocatoria del 'Xeneize'.



A Boca Juniors solo le queda la final para terminar la Copa Libertadores y para este, Andrada está listo para volver a pelear el puesto con Rossi. No se le asegura la titularidad, pero sí que irá al banco de los suplentes. De esta forma, el portero boliviano verá desde afuera la final ante River.



Recordemos que Carlos Lampe, con el mercado de fichajes en Argentina ya cerrado, llegó a Boca Juniors solo para la Copa Libertadores. El boliviano no puede participar en la Superliga por lo que se despedirá del club argentino sin haber debutado. Su contrato termina el último día de diciembre.

Más de la final de la Copa Libertadores 2018



River y Boca chocan por final de la Copa Libertadores 2018 en partido que se llevará a cabo en el estadio Monumental. El partido será transmitido para toda América Latina a través de la señales de FOX Sports y TyC Sports.



Recordemos que el partido de ida quedó empatado 2-2 en la Bombonera con goles de Ábila y Benedetto, por parte de los 'Xeneizes'. Mientras para el equipo de Gallardo marcó Pratto e Izquierdoz (en contra).



Si se mantiene la igualdad en el marcador, se jugarán 30 minutos suplementarios. De no sacarse diferencia, el trofeo se definirá por tiros desde el punto de penal.