Boca vs. Pereira chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports, Telefe y Pluto TV por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2023. El encuentro está programado para el martes 18 de abril desde las 7:00 p.m. de Perú y a las 9:00 p.m. de Argentina, en La Bombonera. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Boca llega a este encuentro en su peor momento de la temporada, donde ni la salida de Hugo Ibarra y la posterior llegada de Jorge Almirón han solucionado los problemas colectivos de un plantel que carece de jerarquía para lo que significa una institución como la ‘xeneize’. El reto a nivel internacional será más que complicado.

En su último partido por la Liga Profesional Argentina 2023, los dirigidos por Almirón cayeron por 0-1 en manos de Estudiantes de La Plata en la mismísima Bombonera. El gol de Mauro Boselli fue suficiente para que el ‘Pincha’ haga su negocio en condición de visitante y se lleve los tres puntos a casa.

El ‘Xeneize’ no pasó del 0-0 en su primer encuentro frente a Monagas en Venezuela y ahora está obligado a derrotar al cuadro colombiano para no perder el paso en el Grupo F de la Libertadores. Esto, especialmente, porque Colo Colo recibirá al cuadro llanero en Chile y es el favorito para sumar de a tres, resultado que lo colocaría como líder absoluto si Boca no gana.

Otro punto a tomar en cuenta es que posiblemente Almirón pruebe la línea de tres tal como lo hizo en su debut frente a San Lorenzo. Si bien dicho experimento no le resultó, está obligado a hacerlo contra el Deportivo Pereira por las expulsiones que sufrieron Bruno Valdés y Facundo Roncaglia ante Monagas.

Boca vs Pereira: horarios del partido

Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Colombia y Perú: 19:00 horas

19:00 horas El Salvador, México y Nicaragua: 18:00 horas

18:00 horas Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

Tras la caída del fin de semana ante Estudiantes, el estratega de 51 años se refirió a la recuperación de sus jugadores para este encuentro por la Copa. “Yo pienso ahora en recuperar a los jugadores, obviamente hay un montón de análisis que yo voy a hacer para adentro porque es algo que tengo que trabajar con mis jugadores. Y ahora hay que recuperarse anímicamente bien para el martes, que es un momento muy importante para todos”, manifestó.

“El partido del martes –para mí– es otra historia. Yo traté de dosificar y cuidar a todos pero en un momento del partido como el equipo no aceleraba, no engranaba e intenté que entraran los muchachos que normalmente juegan y así puedan asimilar un poco más el momento. No cambió el resultado, ellos no nos patearon al arco, un gol de otro partido hizo Boselli, un golazo. Más allá de eso, creo que intentamos jugar pero falta profundidad, eso lo tenemos que ir trabajando”, puntualizó.

Deportivo Pereira, por su parte, tampoco llega en su mejor momento posible, pues solo ha sumado dos victorias en sus últimos diez partidos. En su más reciente encuentro empató 2-2 con Independiente de Santa Fe, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BetPlay. Veremos si están en capacidad de dar el golpe en Argentina, tal como sorprendieron en el empate que le sacaron a Colo Colo en casa.

Boca vs Pereira: posibles alineaciones

Boca: Romero; Barco, Valentini, Roncaglia, Weigandt; Ramírez, Varela, Fernández; Romero, Merentiel, Benedetto.

Romero; Barco, Valentini, Roncaglia, Weigandt; Ramírez, Varela, Fernández; Romero, Merentiel, Benedetto. Pereira: Quintana; Ramírez, Perea, Hernández; Suárez, Medina, Velasquez, Bocanegra, Gomez; Rodríguez, Sanchez.





