Sporting Cristal tiene un complicado inicio de Copa Libertadores, cuando este martes 17 de febrero enfrente de visita al club 2 de Mayo de Paraguay, por la primera ronda del torneo. Los celestes ya se encuentran en el citado país, con la ilusión de iniciar con pie derecho y sellar su pase a la siguiente fase la próxima semana en el estadio Miguel Grau del Callao.

Al respecto, el director general de fútbol del club, Julio César Uribe, destacó la importancia de no sentirse superiores por un tema de historia, presupuesto o presente deportivo de la institución, pues cada partido involucra otros aspectos.

“Los jugadores deben tener la tranquilidad del caso. El equipo tiene que estar unido como corresponde y disfrutar del fútbol. Todo es una ecuación. Si no tienes estos componentes, te vuelves inconsistente y el adversario te puede ganar”, dijo antes de abordar el avión.

“En el fútbol no hay favoritos y gana quien mejor hace las cosas, no es un tema de intensión sino de capacidad, esa es la razón de la competencia”, añadió el directivo bajopontino.

El plantel celeste viajó este lunes hacia Paraguay. (Foto: Sporting Cristal)

Además, Uribe fue consultado sobre si considera que el exceso de confianza le jugó en contra a Alianza Lima, quien cayó en la primera ronda de la competición ante 2 de Mayo, cuando todos pronosticaban un enfrentamiento entre peruanos.

“No creo que Alianza Lima haya mirado a 2 de Mayo por debajo del hombro, eso no se acostumbra en el fútbol. Simplemente le tocó ser superado y ahora competimos nosotros para evitar ser superados”, dijo.

La revancha de la serie se jugará el próximo martes 24 de febrero. Cabe precisar que en caso de igualdad de definirá en tanda de penalesy no se considera el criterio de gol de visitante como doble.

Antes, el sábado 21, los celestes recibirán en el estadio Alberto Gallardo al vigente campeón nacional, Universitario, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El entrenador Paulo Autuori podría reservar a algunos futbolistas titulares para cerrar la llave copera ante los paraguayos.

