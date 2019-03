Leonel Álvarez, despedido de Libertad acusado de haber tenido relaciones con la esposa de un futbolista

Libertad de Paraguay confirmó este miércoles que el colombiano Leonel Álvarez ha dejado de ser el entrenador del equipo, un día después de la importante victoria por 4-1 ante Universidad Católica de Chile , en Asunción, en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



El club informó de la decisión a través de su cuenta oficial de twitter en un mensaje en el que no han aclarado los motivos que han llevado al técnico y a la directiva a romper su contrato.



Aunque distintos medios 'guaraníes' apuntan a un verdadero escándalo que se estaría viviendo en la interna del 'Gumarelo', pues Álvarez habría tenido relaciones con la esposa del jugador Edgar 'El pájaro' Benítez.



Sin embargo, fue la propia pareja de Benítez quien se encargó de desmentirlo: "Es completamente falso", aseguró y agregó: "Por mi lado está más que aclarado y espero que la gente del club en algún momento aclare la situación. La verdad es que no tenemos nada que ver en la situación, somos ajenos a lo que pasó".



Pero el escándalo no queda ahí, pues existe otra versión que llega desde el programa de televisión paraguaya 'Teleshow', que señala que uno de los motivos del despido del entrenador sería que el goleador del equipo, el ' Tacuara' Cardozo. fue quien tuvo relaciones con ¡la pareja del propio Leonel Álvarez!



Recordemos que Álvarez fichó por Libertad hace cuatro meses, con un contrato que le unía al equipo de Asunción durante los próximos dos años.



Su llegada se produjo 10 meses después de que abandonara el banquillo de Cerro Porteño, por una decisión unilateral, y tras una etapa en la que surgieron varios roces con los directivos del Ciclón de Barrio Obrero.

El Club Libertad informa que, desde el día de la fecha, el Prof. Juan Eduardo Samudio, asume de forma interina la Dirección Técnica del equipo de primera división. #LibertadEsFamilia#VamosGUMA — Club Libertad (@Libertad_Guma) 6 de marzo de 2019

'Pincharon al Globo': Cruzeiro venció a Huracán en el Palacio por la Copa Libertadores 2019



Cruz Azul vs Atlas: chocan en Jalisco por el Clausura 2019 Liga MX | vía Azteca 7 Deportes



Hinchas de River Plate recibieron como héroe a Cristian Ferreira tras anotar gol agónico [VIDEO]



Alianza Lima mereció más: la dura crítica de Horacio Pagani a River Plate [VIDEO]