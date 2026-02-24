A pocas horas de la definición entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, por la segunda fase de la Copa Libertadores, el presidente del club paraguayo, Hugo Romero, compartió sus sensaciones en la previa, luego del empate de la semana pasada, resultado que deja abierta la serie para la revancha en nuestro país.

Incluso, se animó a proyectar un futuro enfrentamiento ante otro club peruano, Universitario de Deportes, una vez que lleguen a la fase de grupos de la competición continental, para lo que deberán superar esta fase y otro más ante el ganador del Carabobo vs. Huachipato.

“Sueño de que podamos pasar y de repente volver a jugar en Lima en fase de grupos contra Universitario”, dijo en declaraciones al programa de YouTube ‘Estudio Fútbol’.

Por otro lado, al ser consultado sobre si le ha llamado la atención algún jugador peruano o si le interesaría como fichaje para su club, no dudo en decir que sería Luis Advíncula, lateral de Alianza Lima, al que enfrentó en la primera ronda de la Copa Libertadores.

Finalmente, descartó la presencia de hinchas de 2 de Mayo en el estadio Miguel Grau del Callao, escenario del partido de vuelta de la serie. “Los que están aca son todos dirigentes, para esta etapa viene poca gente”, apuntó.

Los paraguayos eliminaron a Alianza Lima en Matute. (Foto: 2 de Mayo)

Los celestes, con amplia historia en el torneo, parten como claros favoritos, pese la oncena paraguaya ha demostrado, también en territorio peruano, que sabe competir y dar sorpresas. Solo hace algunas semanas eliminó en Matute a Alianza Lima.

Sporting Cristal llega a este choque, luego de empatar en condición de local ante Universitario por 2-2 con goles de Leandro Sosa y su capitán Yoshimar Yotún. La única baja confirmada es Luis Iberico quien fue expulsado en el duelo de ida en Paraguay.

En tanto, 2 de Mayo decidió alinear a un equipo con algunos suplentes en la última fecha de su torneo doméstico y perdió Deportivo Recoleta, por lo que es penúltimo de la clasificación con apenas 2 puntos de 18 posibles.

