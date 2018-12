Se topó con la estricta seguridad europea y no pudo festejar con sus hijos en la cancha. Marcelo Gallardo vivió un incómodo momento en los festejos de River Plate campeón de la Copa Libertadores y que se ha hecho viral en Youtube: el técnico no pudo hacer que sus hijos ingresen a la cancha del Santiago Bernabéu para celebrar.

Luego de que les entregaron la Copa Libertadores y los jugadores de River Plate le daban rienda suelta a su alegría, el técnico del Millonario buscó entre los hinchas que quedaban a sus hijos que se encontraban en el sector preferencial, muy cerca del campo de juego. Gallardo se acercó hasta ellos e intentó hacerlos ingresar pero se topó con un rotundo "no".

La estricta seguridad del estadio Santiago Bernabéu no tuvo ninguna contemplación con el técnico de River Plate que en una escueta charla intentó explicarle al agente que quienes se encontraban en la tribuna eran sus hijos. La respuesta fue: "no se puede, no".

A los pocos segundos, Marcelo Gallardo se encontró con el jefe de la operación de seguridad que corroboró el trabajo de la señorita repitiéndole al oído "eso no se puede". Marcelo Gallardo solo atinó a decir "está bien, está bien" y tuvo que volver al campo a seguir festejando.

La final de la Copa Libertadores disputada en Madrid dejó muchas lecciones en los hinchas de Boca Juniors y River Plate, una de ellas es que las normas de seguridad se respetan, así seas técnico del equipo campeón.