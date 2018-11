El ‘Muñeco’ tiene a River en el corazón. Fue un crack cuando era futbolista y ahora es un ídolo como técnico. Si Carlos Salvador Bianchi marcó una época en el banquillo de la institución Xeneize, Marcelo Gallardo lo ha hecho en los últimos años con los ‘Millonarios’. En la previa del River Plate vs. Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores 2018 , te contamos cómo el ahora técnico del cuadro de Núñez pudo haber jugado en La Bombonera y no en el Monumental. Y como dicen en Argentina, cuando eres pibe, todo puede pasar.



La historia cuenta que un ojeador de Boca Juniors lo vio al ‘Muñeco’. El ahora entrenador jugaba para el Nahuel de Merlo y el hombre que trabajaba en las divisiones menores de Boca habló con Gallardo papá que su hijo jugaba para el equipo Xeneize. La respuesta del progenitor fue contundente: primero que acabe el colegio, luego que se dedique a la pelota. En ese momento, Gallardo ya destacaba como un buen proyecto, lo que terminó siendo al final, puesto que pasó su fútbol por River, Europa y la Selección Argentina.



Gallardo simpatizaba como el papá por San Lorenzo de Almagro, pero para cuando se encontraba en primero de secundaria, un vecino les dijo que lo vaya a probar a Núñez. Y de ahí no se movió más. Podía ir a Vélez, a Merlo o al mismo Boca Juniors, pero el futbolista terminó llevándose a los ‘Millonarios’ al corazón. Nunca quiso irse del Monumental.



Cuenta el padre que el mismo ojeador lo persuadió para que se mudara a La Bombonera, a lo que le dijo: “De aquí no los saco”. Esas son las historias del fútbol. Ahora Gallardo se enfrenta una vez más a Boca Juniors con la ilusión de ganar otra Copa Libertadores con River. La historia de un futbolista que pudo haber cambiado su vida si llegaba a probarse en La Bombonera.