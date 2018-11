En medio de la suspensión del River vs Boca , por la final de la Copa Libertadores 2018 , un hincha del equipo 'millonario' le ha demostrado al planeta que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte al pedir perdón a los jugadores y seguidores del 'Xeneize' que quedaron afectados con la agresión al bus boquense.



"Soy hincha de River, pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó, porque nadie se los va a decir", aseguró el hincha de River Plate a los micrófonos de 'TNT Sports' mientras merodeaba por los alrededores del estadio Monumental.



"Yo como hincha de River, son mis hermanos de Boca y a mi hermano, lo amo, lo amo como hincha de Boca, aprendamos todo eso, un poquitito de civilización, siendo civilizados, vamos a crecer todos, no importa religión, no importa política, no importa nada, seamos civilizados, un poquito, ... pensar", agregó.



Este mensaje en la previa de la final de la Copa Libertadores 2018 caló hondo entre los hinchas de River y Boca. Con el paso de las horas se convirtió en un viral con miles de 'likes' y compartidos.



Recordemos que River y Boca se enfrentan este domingo desde el estadio Monumental de Núñez por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018. El partido, programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 5:00 p.m. en Argentina), será transmitido LIVE TV para toda América Latina a través de FOX Sports