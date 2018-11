La reunión en Luque, Paraguay ha confirmado que se disputará la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs. Boca Juniors , mas no el escenario que albergará el partido. El duelo se disputará el 8 o 9 de diciembre, pero falta definir al escenario. A raíz del anuncio oficial de la CONMEBOL, medios argentinos han postulado cuatro ciudades: Santiago de Chile, Río de Janeiro, Lima y Asunción, en donde se encuentra la sede del ente sudamericano.



La final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, postergada el fin de semana tras incidentes violentos que afectaron a varios futbolistas, se disputará entre el 8 y 9 de diciembre en una sede a definirse fuera de Argentina, anunció el martes la Conmebol.



"La administración, junto con consejo de CONMEBOL, decidió que el partido, sujeto a la decisión de la comisión disciplinaria (...) se va a jugar fuera del territorio argentino porque entendemos que no están dadas las condiciones", dijo a periodistas el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.



"El fútbol no es lo que se vivió este fin de semana, eso es una enfermedad que hay que erradicar", agregó Domínguez luego de reunirse con los presidentes de los dos clubes en las afueras de Asunción en referencia a los hechos de violencia que se produjeron en Buenos Aires.



La final estaba inicialmente prevista para el sábado, pero se suspendió luego de que un grupo de hinchas violentos de River atacó el autobús que trasladaba a la delegación de Boca y provocó heridas a varios futbolistas. El partido fue programado para el domingo, pero la CONMEBOL volvió a posponerlo tras considerar que no existía "igualdad deportiva".



Boca presentó un reclamo y la unidad de disciplina abrió un proceso contra River, que debe resolverse.