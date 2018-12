La final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca podría empezar a marcar el final del ciclo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador del equipo 'Xeneize'. El 'Mellizo' tiene contrato hasta el 31 de diciembre y todavía no decide si renovará o seguirá su carrera en otra parte del mundo.



Mientras Barros Schelotto deshoja margaritas, el Atlanta United mueve sus fichas para convertirlo en 2019 en su próximo entrenador ante la salida inminente de Gerardo Martino. El DT de Boca Juniors es el favorito para reemplazar al 'Tata' y el equipo de la MLS lo quiere sí o sí.



Según 'FOX' Sports, los directivos del Atlanta United llegaron el lunes a Buenos Aires para convencer a Guillermo de que no renueve con Boca. Sin embargo, con la final de la Copa Libertadores 2018 de por medio, Barros Schelotto no estaría listo para dar una respuesta definitiva.



Hay que recordar que la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca se jugará el próximo domingo 9 de diciembre en la cancha del Real Madrid desde las 20:30 (hora local). El duelo de ida, en La Bombonera, quedó igualado 2-2.