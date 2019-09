Lo quiso la Juve y casi le amputan la pierna: Jorge Carrascal, el 'Neymar colombiano' de River Plate

Tiene 21 años, pero ya estuvo por España, Ucrania y ahora Argentina. Nadie pensó, cuando se fue al Karpaty Lviv, que su futuro estaba destinado a terminar en uno de los equipos del momento, pero a veces el fútbol –y la vida– es impredecible y cuando Marcelo Gallardo decide, no hay ‘pero’ que valga. Hoy, Jorge Carrascal es la nueva ‘joya’ de River Plate.

El colombiano, que debutó con la camiseta de Millonarios (uno de los más grandes de su país) con solo 16 años parecía empezar una carrera que no tenía por donde verse de forma negativa. Dos años más tarde, a los 18, el tren europeo le pasaba al costado y, obviamente, no quedaba otra que treparse ¿El destino? Sevilla.

Pero en España –precisamente en Andalucía, donde suele haber un buen clima– vivió la peor de las tormentas. Problemas en la rodilla lo hicieron pasar varias veces por el quirófano y cuando todo parecía estar solucionado llegó lo peor. Una infección tratada a tiempo evitó que le amputen la pierna. “ Si llegabas un día más tarde no la contabas. Tuviste suerte”, le dijeron en el hospital después de que la fiebre y los vómitos hayan sido los factores que le salvaron la carrera.

Desde entonces, a pesar de haber perdido continuidad con el equipo ‘B’ de los sevillistas, todo tenía que ser visto de forma positiva. Para agarrar minutos, Ucrania fue la opción más fuerte y ahí fue, aunque no duró mucho tiempo. “ Tenía ofertas del Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev”, le contó a Clarín, pero cuando me dijeron que River me quería “pensé que me estaban fastidiando”, agregó.

Jorge Carrascal anotó su primer con River frente a Argentinos Jr. (Getty/YouTube)

¿Era el Neymar colombiano?

Antes de aceptar ir a España “por una adaptación más fácil”, Carrascal estuvo cerca de llegar a la Juventus, pero su decisión fue otra. Y es que el joven colombiano ya era visto a nivel mundial como la nueva estrella cafetera del futuro hasta el punto en que en su país tenía el apodo de ‘Neymar’. Eso sí, él no tuvo dudas en quitarlo de encima. “Es uno de mis ídolos, pero no me gusta para nada ese apodo”, agregó en Clarín.

Pero antes de ser catalogado como el crack brasileño, Jorge no la pasó nada bien e incluso en las últimas horas le contó a radio Caracol que “ de no ser futbolista, estaría haciendo cosas muy malas”. Al final, el deporte lo llevó por el camino del bien y este fin de semana, antes del superclásico ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, apunta a ser titular frente a Gimnasia de Diego Armando Maradona.

Jorge Carrascal sorprendió a todos en el partido de octavos de final frente al Cruzeiro. (Getty / YouTube)

Para haber llegado hasta ahí, el cafetero le debe mucho a Neys Nieto, su descubridor. “Él vivía en una casa muy pequeña, pero dentro de una zona donde el fútbol se vive muchísimo. Había pocas canchas, pero en las calles habían arcos hechos con piedras y chicos jugando descalzos”, contó al diario argentino Olé.

Pero si algo destacaba en él era que, con 15 años, “ya jugaba con la cabeza siempre en alto y sabiendo qué hacer antes de recibir el balón”. Seguro que por eso, aunque le costó adaptarse a la velocidad del fútbol argentino, el ‘Muñeco’ Gallardo no tuvo problemas en alinearlo como titular en un partido decisivo de la Libertadores: ante Cruzeiro en Belo Horizonte por los octavos de final.

Tras su gol ante Argentinos Juniors en La Paternal, el destino del colombiano con el ‘Millonario’ parecía claro. Ya sin el ‘Pity’ Martínez y con Juanfer Quintero lesionado, Jorge tenía todo para tomar protagonismo en el último campeón de América. Por ahora no es un fijo en el once base del entrenador argentino, pero sí parte del recambio y seguro que no es por hacer “cosas muy malas”.

