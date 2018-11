Una final se juega bajo las mismas condiciones. Marcelo Gallardo contó que "desde las 4 de la tarde (2 de la tarde hora peruana) dije que no se debía jugar" la final entre River Plate vs. Boca Juniors. Las agresiones sufridas por el plantel auriazul desvirtuaron completamente, ante los ojos del 'Muñeco', una fiesta del fútbol.

"Era una fiesta del fútbol y terminó en un bochorno general. Hoy nos toca vivir esto cuando a esta hora deberíamos tener otro tipo de disfrute", dijo Marcelo Gallardo en entrevista con FOX Sports.

El entrenador de River Plate se mostró contrariado porque "este tipo de acciones nos instan como sociedad. Estábamos en los ojos del mundo y pasan estas cosas. Ojalá que mañana en condiciones normales podamos jugarlo", señaló.

No quería jugarlo



Lo que sí confirmó Marcelo Gallardo es que su posición, desde que se enteró de la situación de los jugadores de Boca Juniors fue una sola: "no lo quería jugar", dijo. El entrenador catalogó su decisión como "de sentido común porque no podíamos jugar si los jugadores (de Boca) habían sido dañados física y sicológicamente. Fue mi opinión, transmití lo que sentía porque esta final quiero jugarla en condiciones normales para ambos".

Y más allá de que la final de la Copa Libertadores se suspendió por una pequeña facción de hinchas de River Plate que apedrearon el bus de Boca Juniors, el entrenador aplaudió a los aficionados que se quedaron en el estadio Monumental hasta el final. "Se portaron como campeones"; indicó.

Este domingo se jugará la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs. Boca Juniors y Gallardo espera que sus hinchas respeten al rival. "Tenemos que en pocas horas tratar de olvidar esto y jugarlo. Mañana será otro día y el show debe continuar. Nosotros como los protagonistas tenemos que salir en escena sin importar las condiciones en las que estemos. Y no es la final del mundo, es la final de la Copa Libertadores", concluyó.