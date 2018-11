Carlos Tevez lamentó los incidentes y manifestó que no están dadas las condiciones para que se juegue la final River Plate vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2018. "Nos están obligando a jugar el partido", afirmó el 'Apache' a Fox Sports.



Visiblemente contrariado, Carlos Tevez señaló que tiene a algunos compañeros afectados por los incidentes de violencia. "No estamos en condiciones de jugar. Nos están queriendo obligar a jugar. En estas condiciones con tres o cuatro jugadores heridos, es increíble lo que está pasando", agregó.



Carlos Tevez , al comienzo de la entrevista, mandó un mensaje de tranquilidad a su familia. "(Quiero) decirle a nuestras familias que estamos bien. Solo hay jugadores con heridas leves", indicó el delantero de Boca Juniors.



La Conmebol reprogramó la final de la Copa Libertadores para las 5:15 p.m. (hora peruana), debido a los ataques al bus de Boca Juniors, cuando el plantel hacía su llegada al Estadio Monumental de Núñez.