Lo gritan en toda Argentina, lo celebran en todo Núñez. Parece que habrá final Argentina. En el River Plate vs. Gremio , Gonzalo ‘El Pity’ Martínez marcó el 2-1 para los ‘Millonarios’ que significa el pase a la final de la presente edición de la Copa Libertadores de América. Golazo, mucha presión para patearlo, River se encuentra en la final, ¡River está en la final!



El equipo 'millonario' necesitaba vencer por dos goles de diferencia - o con gol de ventaja en casa - en el Arena do Gremio para conseguir un billete para la final, que no pisa desde 2015, cuando levantó el trofeo continental por última vez ante el Tigres mexicano. Y lo logró el equipo del 'Muñeco' Gallardo.



Los dirigidos por Renato Gaúcho lo tenían más fácil tras la victoria por 0-1 conseguida en el partido de ida, por lo que un empate les permitía seguir defendiendo el título que consiguieron el año pasado frente al Lanús argentino. No lo lograron en un partido con la polémica del VAR. River se encuentra en la final de la Copa Libertadores.



La final de la Copa Libertadores comenzará el 07 de noviembre. Los 'Millonarios' esperan al rival entre Boca Juniors y Palmeiras.