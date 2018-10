Duro golpe. Como si no fuera poco tener que remar con el 0-1 en contra, el 'Millonario' tendrá que hacerlo sin su timonel en el campo. Marcelo Gallardo fue suspendido por una fecha y no dirigirá el River Plate vs Gremio por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2018 en Porto Alegre. La Conmebol sancionó al 'Muñeco' por reincidencia.

A través de un comunicado, el ente recto del fútbol sudamericano informó que tanto el club como el técnico infracción disciplinaria deportiva; concretamente, por una "segunda reincidencia en ingreso tardío del equipo en el segundo tiempo".



River fue multado con 20.000 dólares, mientras que a Gallardo le impusieron 1.500 dólares. Además, Conmebol advierte a Gallardo y al club que de reiterarse la situación "el procedimiento será considerada como situación agravante".

Matías Biscay tomará el relevo

De esta forma, será el primer asistente del 'Muñeco' quien esté en el banquillo del Arena Gremio para el duelo de este martes. Se trata de Matías Biscay, quien ya dirigió a River en otras oportunidades y con buenos resultados.



Biscay estuvo en la final de la Copa Libertadores 2015, ante Tigres (Gallardo también estaba suspendido); y pasó lo mismo en aquella misma edición del torneo frente a Juan Aurich en el Monumental, y el 3 a 0 contra San José de Bolivia en Núñez.



Además, el antecedente más cercano de Matías Biscay en el banquillo fue en la vuelta de esta Copa frente a Racing en octavos de final: triunfo 3-0 y clasificación del 'Millonario' en 'El Cilindro'.