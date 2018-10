River Plate y Gremio juegan este martes 30 de octubre por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2018. Los dirigidos por Marcelo Gallardo sueñan con darle vuelta al resultado luego de perder en casa por 1-0 gracias a un agónico gol de Michel. Podrás seguir el partido por las pantallas de Depor.com

El resultado dejó al conjunto de Núñez muy golpeado, pero sus jugadores confían en reponerse para jugar su sexta final de Libertadores.



River Plate vs. Gremio: horarios en el mundo

19:45 horas en Perú, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:45 horas Venezuela, Bolivia

21:45 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

01:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

El partido podrás vivirlo por las pantallas de Fox Sports 2 para toda Latinoamérica y en Movistar Plus para España.

"La gente confía en nosotros y estamos muy bien (...) vamos con la cabeza en alto para afrontar este partido. Hay que ir a buscarlo y cuidarnos", dijo a periodistas el mediocampista Gonzalo 'Pity' Martínez.



Los argentinos ya se encuentran en Porto Alegre pero Gallardo aún no definió el equipo que pondrá para el encuentro del martes en el Arena do Gremio, que será dirigido por el uruguayo Andrés Cunha. El DT no contará con el uruguayo Nicolás De La Cruz por lesión.



"Esperemos que (Gremio) salga a jugar un poco más. Creo que en su cancha ellos intentan más (...) enfrentamos a un gran equipo pero vamos confiados", agregó Martínez.



Además de la ventaja en el marcador, Gremio recuperó a su goleador Everton, ausente en la ida por una lesión muscular, quien entrenó con sus compañeros y probablemente será titular el martes.



En contrapartida Luan, otra de las piezas clave del entrenador Renato Gaúcho, seguiría con complicaciones. Además, el defensor Walter Kannemann está suspendido y sería reemplazado por Paulo Miranda.