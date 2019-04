River Plate vs. Palestino en Chile: fecha, horarios y canal de TV por la Copa Libertadores 2019 

River Plate vs. Palestino se enfrentan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores. El cuadro millonario sale por un triunfo en Santiago de Chile, que le asegure su pasaje a los octavos de final del torneo continental. El duelo también está marcado por los posibles incidentes de la barra de Colo Colo, que ha amenazada con que los fanáticos argentinos no se ubiquen en alguno de los sitios de la barra para este cotejo.



Palestino y River Plate disputarán este miércoles un partido clave en la lucha de ambos por acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores. Una victoria daría la clasificación automática al River Plate, que avanzaría junto al Internacional brasileño, y apearía del torneo al Palestino, que su sumaría al ya eliminado Alianza Lima.



Por el contrario, si el Palestino suma los tres puntos superaría al actual campeón de la Libertadores en la segunda plaza del grupo A y quedaría cerca de la clasificación, que podría sellar en la última jornada ante el Alianza Lima.



En caso de empate, el segundo puesto del grupo se decidiría en la última jornada, en la que el River Plate recibirá en su estadio al Internacional de Porto Alegre.



El técnico Marcelo Gallardo no especulará y alineará el mejor once titular del que dispone, con el regreso de Javier Pinola al centro de la zaga e Ignacio Fernández como enganche detrás de los delanteros Matías Suárez y Lucas Pratto.



Palestino también saldrá al campo con sus mejores futbolistas con la esperanza de minimizar el desgaste físico que dejó la derrota en el duelo del fin de semana pasado ante la Universidad Católica (1-2).



River Plate vs. Palestino: horarios en el mundo

17:15 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

23:15 horas - Reino Unido

00:15 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

