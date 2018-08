River Plate vs. Racing Club juegan EN VIVO por el partido de ida de los octavos de la Copa Libertadores 2018. En el ‘Cilindro’ de Avellaneda, el cuadro de Marcelo Gallardo busca una victoria para ir con ventaja a casa en un encuentro sin pronósticos. El partido se disputará a las 5.30 p.m. (hora peruano) y dos horas después para Argentina. Como todos los partidos del torneo continental, la señal de FOX Sports será la encargada de la transmisión.

River Plate vs. Racing Club: horarios en el mundo

País Hora Canal Perú 5:30 p.m. FOX Sports Colombia 5:30 p.m. FOX Sports Argentina 7:30 p.m. FOX Sports Chile 7:30 p.m. FOX Sports México 5:30 p.m. Ecuador 5:30 p.m. FOX Sports Nueva York ( USA ) 8:45 p.m. California ( USA ) 5:45 p.m. España 12.30 a.m.

Racing Club lleva alrededor de dos meses sin competencia oficial, mientras River Plate solo disputó dos partidos en la misma cantidad de ese tiempo. El entrenador del cuadro de Avellenada, Eduardo Coudet, no podrá contar con el defensa Alejandro Donatti, quien es baja para el partido por una lesión muscular.



Desde mediados de junio, River Plate jugó solo dos partidos: venció a Central Norte de Salta y a Villa Dálmine para acceder a los octavos de final de la Copa Argentina 2018.



El elenco 'Millonario' decidió no fichar ningún jugador en este mercado de pases que se abrió, a pesar de que vendió al lateral izquierdo titular, el uruguayo Marcelo Saracchi.



Este jueves tampoco estará el zaguero titular Jonatan Maidana, aquejado por una lesión. En su lugar jugará Lucas Martínez Quarta. Un partido para el equipo de River Plate.



El entrenador, Marcelo Gallardo, adelantó que seguramente jugarán los mismos once que lo hicieron ante Villa Dálmine.



La vuelta será el miércoles 29 de agosto en el Monumental de Buenos Aires y el ganador se medirá en cuartos ante el Independiente de Avellaneda o el Santos de Brasil.