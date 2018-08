El mediocampista de River Plate , Enzo Pérez, ya más calmado por lo sucedido durante el partido contra Racing por Copa Libertadores, salió a pedir perdón por generar la bronca al final del encuentro.

Aceptó su culpa. Enzo Pérez, de 32 años, admitió que no demostró su experiencia en el campo y que cometió un grave error al provocar a los jugadores de Racing Club.

"Primero que nada, pequé de inexperiencia. Somos los primeros que debemos dar el ejemplo, más a mi edad. Después, no pude hablar personalmente, pero quiero disculparme con el Chacho (Coudet) y su cuerpo técnico: sé la clase de personas que son. También al hincha de Racing, a sus dirigentes y a los chicos (los jugadores). Y escuché lo que dijo Licha (Lisandro) López y tiene razón. Es algo que tenía adentro mío. Como les dije a mis compañeros: fue embarrar lo bueno que habíamos hecho. Fue un disturbio que no tenía nada que ver. Les pido disculpas a todos", dijo en Fox Sports.

El volante 'Millonario' reconoció que le dijo a Centurión "pisala ahora" por un tema que arrastraba desde la selección argentina y un comentario que hizo Centurión tras el partido contra Islandia por el Mundial Rusia 2018.

"Sí, es algo de la Selección. Cuando uno está ahí tenemos que tirar todos para el mismo lado porque no sabés cuándo te va a tocar. Debemos dar el ejemplo, lo venía trayendo y no me gusta que se hable de antemano. Hay que demostrar adentro y es para bajar un poco todo, es un partido de fútbol", expresó.

Los jugadores de River Plate y Racing armaron tremenda bronca a poco del final del partido en el estadio Monumental. Enzo Pérez y Centurión se fueron expulsados y el club 'Millonario' avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores con un marcador global de 3-0.