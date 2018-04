River Plate vs. Santa Fe se ven las caras este jueves 5 de abril por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2018. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Núñez desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de Fox Sports para Latinoamérica. El cuadro argentino y el elenco colombiano, que debutaron en la Copa con un empate, se se medirán en pos de un triunfo que le permita al vencedor alcanzar al Flamengo.

El 'Millonario' y los 'Albirrojos' se enfrentarán en el cierre de la segunda jornada, en la que el Flamengo venció por 1-2 al Emelec ecuatoriano. Los brasileños lideran con cuatro puntos, mientras el resto de los equipos tiene solo uno.



País Hora México 5:15 p.m. Perú 5:15 p.m. Colombia 5:15 p.m. Ecuador 5:15 p.m. Venezuela 6:15 p.m. Bolivia 6:15 p.m. Paraguay 7:15 p.m. Chile 7:15 p.m. Uruguay 7:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. España 00:15 a.m.

River Plate se consagró campeón de la Supercopa Argentina a mediados de marzo al vencer a Boca Juniors y desde ese entonces no detuvo su andar triunfal: superó por 3-1 a Belgrano y también a Defensa y Justicia este domingo por ese mismo marcador. En el certamen local es décimo cuarto con 29 puntos, a 21 del líder Boca Juniors.



Marcelo Gallardo podrá contar con todos sus dirigidos, salvo por el colombiano Juan Fernando Quintero, quien se reincorporó al equipo tras padecer un cuadro gripal pero no está en plenitud física. Gallardo no innovará y ante el Independiente Santa Fe saldrá al campo el mismo equipo titular que jugó y ganó los últimos tres partidos.

A diferencia de River Plate, el Independiente Santa Fe llega a este partido con más dudas que certezas. Los bogotanos fueron goleados este sábado por el Deportivo Cali por 3-0 y son décimos en el torneo local con 15 puntos, a diez del líder Atlético Nacional.



"Somos conscientes de que vamos a enfrentar a un River que viene de sacar buenos resultados en los últimos partidos. Tenemos que cuidarnos con algunas de sus individualidades, tiene jugadores con mucha técnica", dijo en la previa el entrenador, el uruguayo Gregorio Pérez.

"Tenemos la necesidad imperiosa de ganar. Vamos a enfrentar a un rival que viene creciendo y que es un equipo grande con un gran plantel, pero tenemos armas para contrarrestarlo. Tenemos respeto a River por su trabajo, por su cuerpo técnico y sus jugadores, pero nosotros creemos mucho en nuestra propuesta", añadió.

River Plate vs. Santa fe: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez; Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Santa Fe: Robinson Zapata, Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Juan David Valencia; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy. DT: Gregorio Pérez.

Fuente: EFE