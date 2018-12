Este domingo se disputará la final entre River y Boca por la final de Copa Libertadores. Javier Pinola, defensa 'millonario', mandó este jueves un mensaje de concordia antes del encuentro y mostró su deseo para que en el partido haya "paz y tranquilidad" y transcurra sin incidentes.



Pinola participó del primer entrenamiento de River Plate en Madrid, ciudad a la que ha llegado junto a sus compañeros para disputar la final de la Copa Libertadores que no se pudo disputar en su estadio debido a los incidentes violentos que algunos seguidores de su equipo protagonizaron contra los jugadores de Boca Juniors.



"Lo que pasó lo vio todo el mundo y es algo que no tiene que pertenecer al fútbol. Hay que centrarse en lo que hay que hacer, ni pensar en lo que pasó o podía haber pasado porque son todo suposiciones", dijo Pinola, que no quiso entrar a valorar la posibilidad de que algunos de esos hinchas violentos argentinos vengan a España.



"No podemos pensar en eso, es algo que tendrá que resolver la Justicia argentina o quién tenga que hacerse cargo de esa situación. La realidad, por lo que he leído estos últimos días, es que el sospechoso que inició los lanzamientos de piedras ya está identificado", señaló el futbolista de River, que hizo un guiño a los llamadas Barras Bravas.



"No por defender a nadie, pero siempre le cae a los barras. Obviamente por ahí tienen un mote que ya se les puso a ellos, pero la preocupación está siempre en Argentina donde vayan. No sé si por peligro o qué, pero siempre hay que tener mucho cuidado y si llegan hasta aquí hay que prestarles una atención especial, porque también estamos en otro país y tenemos que comportarnos como seres humanos. Es un partido de fútbol, nada más que eso", apuntó.



Para Pinola el "barra brava es un sector, una parte" de la afición.



"Todos son hinchas de River. Se les puso un nombre y ya están identificados como Barras Bravas. Si se les mira mal es la imagen que creamos. Obviamente después de lo que sucedió es algo lógico, pero hay gente decente, que no tiene maldad y vive esto como un deporte", manifestó.



"No es que la gente que venga aquí viene a hacer problemas y desmanes. Quiero creer y ruego que la gente que venga lo haga para alentar a su equipo y tomarlo como una fiesta", apuntó Pinola, que lamentó que este partido se tenga que jugar en Madrid.



"Queríamos jugarlo en nuestro estadio. En un principio era sólo con publico local, pero se resolvió de una manera que se resolvió, no es algo que nos compete a nosotros y deseo que haya paz y tranquilidad porque es solo un partido de fútbol", confesó.