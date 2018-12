River Plate y Boca Juniors juegan este domingo por la final de Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid. Este jueves, los 'Millonarios' aterrizaron en tierras españolas en compañía de su presidente Rodolfo D'Onofrio que realizó una tremenda acusación.

En plena conversación con el diario El País de España. el presidente respondía sobre la violencia y la suspensión del partido le preguntaron si alguna vez cedió a la presión de las barras. Su respuesta fue tajante.

"No le quepa la menor duda. Y me está pasando ahora. Tengo 200 ó 250 hinchas de Boca que me dicen que me van a matar".

"Los de River están cien por cien conmigo. No la barra brava, la gente. Yo ni conozco a la barra brava, jamás los traté. Lo único que quiere es que no estén más", agregó.

Igualmente, D'Onofrio reveló que no tienen ninguna relación con la barra e River y que no puede explicar cómo encontraron 300 entradas en la casa de una de las cabezas de los fanáticos del club horas antes de la final en el Monumental.

El presidente de River dijo que "es una tremenda vergüenza para el fútbol argentino" que la final se juegue en Madrid, también repitió que River tuvo cero responsabilidad en la suspensión.