Sporting Cristal debuta este martes 17 de febrero por Copa Libertadores ante el club 2 de Mayo de Paraguay, luego de alcanzar una importante victoria ante Juan Pablo II en el torneo local. Una buena defensa será clave y precisamente el líder de la zaga celeste, Miguel Araujo, se pronunció sobre el encuentro.

El experimentado futbolista, y seleccionado nacional, remarcó que van con la convicción de alcanzar un importante resultado en la ciudad Pedro Juan Caballero, para cerrar la serie la próxima semana en condición de local, esta vez en el estadio Miguel Grau del Callao.

“Tenemos que confiar en el trabajo que hemos hecho en estos últimos días y vamos con la humildad e ilusión de hacer un gran partido”, declaró brevemente antes de subir al avión que llevó al plantel celeste a Paraguay.

“Nosotros somos Sporting Cristal y tenemos que preocuparnos más en nosotros mismos, en el trabajo que venimos haciendo en esta semana”, añadió.

En esa línea, se pronunció sobre este inicio de temporada. los celestes debutaron con empate ante Deportivo Garcilaso en Cusco, derrota en casa ante FBC Melgar y triunfo en Chongoyape frente a Juan Pablo II.

“Pienso que veníamos creciendo, nos vamos encontrando y estamos viendo conexión. En este último partido mantuvimos el arco en cero, que era lo que el profe nos pedía, y vamos bien”, dijo Araujo.

Los celestes consiguieron en Chongoyape su primer triunfo oficial de 2026. (Foto: Sporting Cristal)

La revancha de la serie, por la segunda ronda de la Copa Libertadores, entre Sporting Cristal y 2 de Mayo se jugará el próximo martes 24 de febrero. Cabe precisar que en caso de igualdad de definirá en tanda de penales.

Antes, el sábado 21, los celestes recibirán en el estadio Alberto Gallardo al vigente campeón nacional, Universitario, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El entrenador Paulo Autuori podría reservar a algunos futbolistas titulares para cerrar la llave copera ante los paraguayos.

TE PUEDE INTERESAR