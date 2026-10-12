En La Bombonera, Boca vs. Vasco da Gama se enfrentarán por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, pactado para este martes 13 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, donde los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscan meterse a una final continental luego de tres años.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia después de eliminar a São Paulo en los cuartos de final. Tras imponerse por 1-0 en el partido de ida, Boca empató 1-1 en Brasil y selló su clasificación con un marcador global de 2-1. De esta manera, el ‘Xeneize’ mantiene vivo el sueño de conquistar nuevamente el certamen continental.

Además, el cuadro argentino atraviesa una racha positiva en sus últimos compromisos. Antes de este encuentro, venció a Racing Club por 3-2 y a Unión de Santa Fe por 3-0, mientras que empató 2-2 ante Instituto de Córdoba en su presentación más reciente. Sin embargo, no todas son buenas noticias para Arruabarrena, pues Leandro Paredes sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de los dos partidos ante el conjunto brasileño.

En la otra vereda, Vasco da Gama también llega con la ilusión de alcanzar la final. El equipo brasileño superó a Independiente Santa Fe en los cuartos de final, luego de empatar sin goles en la ida y ganar por 2-0 en la vuelta. Con ese resultado, confirmó su presencia entre los cuatro mejores de la competición y ahora tendrá una prueba exigente frente a uno de los clubes más tradicionales del fútbol sudamericano.

El conjunto dirigido por Pedro Emanuel buscará recuperarse después de empatar sin goles ante Remo por el Brasileirao. Antes de ese resultado, Vasco había conseguido una importante victoria por 2-1 frente a Botafogo, además de golear por 5-0 a Coritiba. Estos resultados reflejan que el equipo brasileño también atraviesa un buen momento, aunque deberá demostrarlo en un escenario de alta exigencia como La Bombonera.

Uno de los aspectos a tener en cuenta será la localía de Boca Juniors, que buscará aprovechar el apoyo de sus hinchas para conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil. Por su parte, Vasco intentará mantener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades para complicar al conjunto argentino. Al tratarse de una semifinal a doble partido, cada detalle puede resultar determinante en el desenlace de la serie.

¿En qué canales ver Boca Juniors vs. Vasco da Gama?

En cuanto a la transmisión del Boca Juniors vs. Vasco da Gama, esta estará a cargo de ESPN y DSports para Perú y el resto de Sudamérica, disponibles en distintas cableoperadoras. También podrás seguir el encuentro vía streaming a través de las plataformas de paga Disney+ Premium y DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir todas las incidencias del partido en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Vasco da Gama?

Boca Juniors vs. Vasco da Gama se enfrentan este martes 13 de octubre por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se disputará en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, está programado para las 7:30 p. m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzará a las 9:30 p. m. En España, el partido se podrá ver desde las 2:30 a. m. del miércoles 14 de octubre.