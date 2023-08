En el Estadio Olímpico Nilton Santos, Defensa y Justicia vs. Botafogo chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, este miércoles 23 de agosto. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana) y a las 7:00 p. m. (horario argentino). Va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y DIRECTV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Botafogo, reforzado con el delantero hispano-brasileño Diego Costa, quiere extender su buen momento en la Sudamericana. El conjunto de Río de Janeiro abrirá esta eliminatoria en su estadio y después de apear, sin pisar el acelerador, a Patronato, también de Argentina, y al Guaraní paraguayo en las rondas anteriores.

El cuadro dirigido por el portugués Bruno Lage está de dulce. Es líder del Campeonato Brasileño, con una ventaja de once puntos sobre su inmediato perseguidor, el Palmeiras, superada ya la primera mitad del torneo. El sábado pasado empató a domicilio frente al São Paulo, equipo en plena ascensión tras las incorporaciones del brasileño Lucas Moura y el colombiano James Rodríguez.

En la Sudamericana se mantiene invicto, con un balance de cuatro victorias y seis empates hasta el momento. En busca de un billete para la semifinal, tendrá delante a uno de los mejores ataques de la Sudamericana. Defensa y Justicia tiene a dos jugadores entre los máximos artilleros del torneo de plata de la Conmebol.

El delantero Nicolás Fernández, con seis tantos, y el centrocampista ofensivo Gastón Togni. A esa nómina se ha sumado recientemente Lucas Pratto, viejo conocido del fútbol brasileño. Sin embargo, el equipo de Florencia Varela puede acusar la falta de rodaje, pues no entra en campo desde el pasado 8 de agosto, cuando venció por 1-0 al Emelec ecuatoriano en el partido de vuelta de los octavos de la Sudamericana.

El cuadro de Julio Vaccari tenía previsto jugar contra Godoy Cruz en el arranque de la Copa de la Liga de Argentina, pero tuvo que posponerse ese encuentro debido a que su rival no pudo comparecer por problemas con el vuelo como consecuencia del mal tiempo. A pesar de esa situación, se espera un duelo prometedor entre los de Varela y el Fogao.

Defensa y Justicia vs. Botafogo: horarios del partido

Ecuador : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Perú : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Paraguay : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

¿En qué canales ver Defensa y Justicia vs. Botafogo?

El esperado partido entre Defensa y Justicia vs. Botafogo será transmitido a través de las señales de DIRECTV, DTVGO, ESPN 2, STAR Plus y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido por Copa Sudamericana. No te lo puedes perder.

Defensa y Justicia vs. Botafogo: ¿dónde se juega?

