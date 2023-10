Defensa y Justicia vs. Liga de Quito se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 4 de octubre, por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2023. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, DirecTV Sports, DTVGO y Star Plus para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Paolo Guerrero fue la figura del partido de ida entre Liga de Quito vs. Defensa y Justicia. (Video: Liga de Quito)

Defensa y Justicia vs. Liga de Quito: probables alineaciones

Defensa y Justicia: Fiermarín; Cáceres, Lucero, Gissi y Escalante; Schamine, Castellani, Duarte, Bogarín y Verón; Ríos.

Liga de Quito: Domínguez: Romero, Ade, Quiñónez y Ramírez; Zambrano, Ibarra y Piovi; Alzugaray, Angulo y Alvarado.