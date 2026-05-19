River vs. Bragantino: se enfrentan por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los millonarios llegan con la moral al tope, luego de meterse a la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, la misma que disputarán ante Belgrano en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Para este partido, el entrenador Eduardo Coudet tiene muchos problemas para armar la nómina, pues tiene hasta nueves futbolistas por lesión. Ellos son: Montiel, Acuña, Viña, Ramírez, Portillo, Paulo Díaz, Moreno, Driussi y Ruberto.

De ellos, es muy complicado que lleguen el óptimas condiciones la mayoría, salvo ‘El Huevo’. Por tal motivo, este martes los juveniles Jonathan Spiff, Valentín Lucero y Agustín Obregón, fueron invitados a ser parte de la práctica del primer equipo. Cabe precisar que solo este último debutó en Primera en 2025, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Cabe recordar que ambos equipo se enfrentaron en la primera ronda de la serie en Brasil y fue triunfo de River Plate por 1-0, con solitario gol de Lucas Martínez Quarta.

River Plate venció a Bragantino en Brasil con gol de Martínez Quarta. (Foto: AFP)

¿En qué canales ver River vs. Bragantino?

El partido entre River vs. Bragantino, programado para este miércoles 20 de mayo del 2026, será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium.

¿A qué hora juegan River vs. Bragantino?

El encuentro entre River vs. Bragantino, a disputarse en el Estadio Monumental de Buenos Aires, comenzará a las 9:30 p.m. en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Ecuador y Colombia. Asimismo, en España arrancará a las 2:30 a.m. del jueves 7 de mayo.

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