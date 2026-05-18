Luego del comunicado emitido sobre el incidente protagonizado por José ‘Tunche’ Rivera, Universitario de Deportes tomó una decisión respecto al futuro del futbolista. El delantero crema continuará formando parte del plantel principal, tras un pedido del nuevo comando técnico encabezado por Héctor Cúper, y podría reaparecer este fin de semana en el Torneo Apertura.

José Rivera había sido uno de los temas más comentados en Universitario tras su airada reacción al abandonar el terreno de juego, situación que generó el malestar de gran parte de la hinchada y llevó al club a iniciar un proceso disciplinario interno.

Sin embargo, las disculpas públicas del atacante fueron determinantes para que Universitario decida cerrar el tema de manera interna y permitir su regreso a los entrenamientos. “Me siento muy avergonzado, muy apenado por todo lo que está sucediendo”, expresó Rivera días atrás al reconocer públicamente su error ante los hinchas cremas.

Además, el delantero dejó en claro que nunca tuvo la intención de faltarle el respeto al club ni a la institución que lo formó futbolísticamente. “Nunca fue mi intención faltarle el respeto a Universitario o a la hinchada”, señaló el atacante durante su mensaje.

Tras las conversaciones sostenidas en los últimos días, el club aceptó el mea culpa del jugador y decidió mantenerlo dentro del proyecto deportivo del equipo merengue para lo que resta de la temporada. De esta manera, José Rivera volverá este jueves a los entrenamientos junto al resto del plantel y quedará nuevamente a disposición del comando técnico crema.

Incluso, desde tienda merengue no descartan que el atacante pueda reaparecer este fin de semana en el compromiso frente a CD Moquegua, penúltimo duelo de Universitario en el Torneo Apertura 2026.

Universitario ya viaja rumbo a Montevideo para enfrentar a Nacional por la jornada 5 de la Copa Libertadores, con la consigna de conseguir una victoria que lo acerque a la clasificación a los octavos de final. El cuadro crema buscará recuperarse y mantener el envión anímico luego del triunfo obtenido ante Coquimbo Unido en la fecha pasada.

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