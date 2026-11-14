Cristiano Ronaldo dejó una huella imborrable en la Selección de Portugal y su legado tendrá un reconocimiento especial. Tras anunciar su retiro del combinado nacional el pasado 5 de noviembre, la Federación Portuguesa de Fútbol, tomó una decisión que busca inmortalizar al delantero: modificar para siempre el diseño del histórico dorsal 7 que lo acompañó durante tantos años.

La medida comenzará a aplicarse desde el encuentro de este sábado 14 de noviembre frente a Dinamarca, por la UEFA Nations League. A partir de este compromiso, el número 7 tendrá una nueva apariencia en la camiseta portuguesa, mientras que el diseño anterior, utilizado por Cristiano Ronaldo durante su etapa internacional, quedará reservado como recuerdo de su histórica trayectoria.

El cambio no significa que Portugal vaya a retirar el número de sus convocatorias. La modificación será principalmente gráfica, pues la nueva versión incorporará una pequeña línea en el interior del dorsal, diferenciándolo del modelo que utilizó el máximo referente del fútbol portugués. De esta manera, ningún otro futbolista volverá a vestir exactamente el mismo 7 que identificó a CR7.

La propia Federación Portuguesa explicó el significado de esta decisión a través de un mensaje en sus canales oficiales. “A partir de hoy luciremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para la inmortalización de una historia que jamás será olvidada. ¡Gracias, Cristiano!”, expresó la institución en reconocimiento al delantero.

Pero el homenaje no terminará con esta modificación. Para el partido ante Dinamarca, todos los futbolistas de Portugal saltarán al terreno de juego luciendo el número 7 en sus camisetas, como una manera de reconocer colectivamente al excapitán. La iniciativa surgió de una reunión entre el presidente de la FPF, Pedro Proença, el entrenador Jorge Jesus y los capitanes Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.

En cuanto al próximo dueño del dorsal, Carlos Forbs será quien utilice la nueva versión del número 7 durante este compromiso ante Dinamarca. Sin embargo, su presencia sería provisional, ya que Rafael Leão aparece como uno de los principales candidatos para quedarse con ese número cuando vuelva a estar disponible, luego de superar sus problemas físicos.

La decisión de la federación también responde a la dimensión histórica que alcanzó Cristiano Ronaldo con su selección. El delantero se despide después de disputar 234 partidos y marcar 146 goles, cifras que lo convierten en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculinas. Además, fue protagonista de los títulos de la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019 y 2025.

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