Cristiano Ronaldo rompió su silencio luego de abandonar la concentración de la Selección de Portugal y quedar fuera de los próximos partidos por la UEFA Nations League. El delantero portugués utilizó sus redes sociales para referirse a lo ocurrido y aseguró que, llegado el momento, contará las razones que motivaron su salida del equipo nacional.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”, señaló Cristiano Ronaldo en su comunicado, publicado horas después de dejar la concentración en Copenhague.

El capitán portugués dejó claro que, por ahora, no revelará todos los detalles de lo sucedido. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, agregó el atacante, dejando abierta la posibilidad de explicar posteriormente qué ocurrió en las últimas horas.

La decisión se produjo después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus, quien habló sobre la situación de Ronaldo y confirmó que no tenía previsto utilizarlo ante Dinamarca. El entrenador portugués explicó que había conversado previamente con el delantero y que ambos habían acordado que no disputaría los encuentros ante Noruega y Dinamarca.

“Le dije a Cristiano que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca”, manifestó Jorge Jesus, quien también sostuvo que la decisión respondía a una planificación relacionada con el estado físico del atacante y la gestión de sus minutos.

La polémica comenzó después del encuentro frente a Noruega, donde Portugal consiguió una victoria por 2-1. Ronaldo permaneció en el banco de suplentes durante todo el partido, pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante el segundo tiempo. Jorge Jesus explicó posteriormente que había contemplado darle aproximadamente 30 minutos, pero finalmente decidió no hacerlo.

Tras aquel encuentro, el delantero tampoco participó con normalidad en los entrenamientos junto al resto del plantel. La situación generó especulaciones sobre una posible tensión entre el capitán y el nuevo seleccionador, mientras que el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, llegó a Copenhague para intervenir en el escenario generado.

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