La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra. Esta será la edición número 70 del prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada. ¿A qué hora se llevará a cabo la gala y dónde se podrá seguir la ceremonia desde Perú y otros países? En la siguiente nota te presentamos toda la información sobre los horarios y las opciones para seguir la entrega del galardón.

La ceremonia se desarrollará en el London Palladium Theatre, un escenario que recibirá a las principales figuras del fútbol internacional. Será la primera vez que la capital inglesa albergue esta gala, organizada por France Football en colaboración con la UEFA.

Uno de los principales atractivos será conocer al sucesor de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro masculino en 2025. En la categoría femenina, la expectativa estará puesta en quién sucederá a Aitana Bonmatí, vencedora de las últimas tres ediciones. Además, durante la gala se entregarán premios a los mejores porteros, jóvenes talentos, entrenadores y equipos, entre otros reconocimientos.

¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La gala oficial comenzará a las 8:00 p. m. en horario británico, mientras que la alfombra roja está programada para iniciar a las 6:00 p. m.

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Perú?

La entrega de premios comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, debido a la diferencia horaria con Londres. Estos son los horarios de inicio de la ceremonia en distintos países:

México: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Estados Unidos (costa este): 4:00 p. m.

4:00 p. m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en Perú y Sudamérica?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se podrá seguir en directo por DAZN, plataforma que anunció la transmisión del evento en gran parte del mundo. En Perú y otros países de Sudamérica, los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la gala en el servicio de streaming y acceder a la cobertura oficial.

Asimismo, la página oficial del Balón de Oro ofrecerá información en tiempo real sobre la ceremonia, los ganadores y los resultados de las distintas categorías.

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en España?

En España, la transmisión estará a cargo de Telefónica, según la lista de operadores difundida por la organización. Los aficionados deberán revisar la programación y las opciones disponibles en sus servicios para seguir la gala en directo.

¿Qué premios se entregarán en la gala del Balón de Oro?

Además del Balón de Oro masculino y femenino, la ceremonia incluirá reconocimientos para los mejores jóvenes futbolistas, porteros, entrenadores y equipos de ambas categorías. También se entregará el Premio Sócrates, que distingue iniciativas de carácter social vinculadas a figuras del fútbol.

La edición de 2026 será especial por el 70.º aniversario del galardón, creado en 1956. Ahora, todas las miradas estarán puestas en Londres, donde se conocerá a los nuevos ganadores de los premios individuales más destacados del fútbol mundial.

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