Aunque está próximo a cumplir 39 años, Dani Alves todavía no piensa dejar el fútbol. El objetivo del brasileño es seguir jugando para ser considero por Tité en la Copa del Mundo, trofeo al que aspira ganar y con el cual le pondría fin a su exitosa carrera.

En las últimas horas se ha vinculado a Dani con el FC Barcelona, debido a sus declaraciones para ‘Sport’ de España: “Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera, yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Si me necesitan, solo tienen que llamarme”.

En una más reciente entrevista con el YouTuber, Daniel Habif, Dani volvió a manifestar el cariño que le tiene al club culé: “Extraño mucho ese lugar. Esa casa es muy especial, no solo por todo lo que he logrado ahí, si no por la forma de cómo logramos las cosas. Eso te crea un vínculo para el resto de tu vida. Yo he estado en otros lados, pero como lo que viví ahí no he podido encontrar igual”.

Dani también recordó uno de los episodios más complicados que Barcelona. Fue en la final de la Copa del Rey, cuando un aficionado le lanzó un plátano: “Yo soy un campeón de la vida, no soy campeón por tener todas esas copas vacías. Si estoy en un campo de fútbol, haciendo mi trabajo y me tiran un plátano queriendo insultar, yo recojo el plátano y lo como. La mejor forma de ridiculizar a alguien es perdonándolo”.

El defensor es hasta el momento es el jugador con más títulos en la historia del fútbol entre clubes y selecciones con 43. Su objetivo en Sao Paulo era ganar la Copa Libertadores, pero en las ediciones donde participó, el elenco Tricolor fue eliminado.

Su última conquista fue el oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020: “Es un momento indescriptible, sobran las palabras”, dijo Dani instantes después de haber ganado la final a España.





