Ecuador vs. Corea del Sur juegan este jueves 24 de septiembre, en el partido válido por un amistoso internacional FIFA. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Mundialista de Suwon (Suwon, Corea del Sur). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Ecuador y Corea del Sur se enfrentan en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa para ambas selecciones después de su participación en el Mundial 2026. La ‘Tri’ tendrá como principal novedad el estreno de Marcelo Gallardo en el banquillo, mientras que el conjunto asiático también comenzará un nuevo proceso con Robert Moreno como entrenador interino. El duelo, además, permitirá conocer las primeras decisiones de ambos técnicos después de un torneo mundialista que dejó distintos balances para cada equipo.

Para Ecuador, el encuentro representa el punto de partida de la era Gallardo. El técnico argentino asumió con una convocatoria de 27 futbolistas y, de acuerdo con lo que ha señalado, la intención es mantener buena parte de la base que estuvo en el Mundial, aunque también habrá espacio para observar nuevas alternativas. Entre los nombres llamados aparecen Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, Pedro Vite y Keny Arroyo, en una lista que también incluyó al juvenil Deinner Ordóñez como sparring.

La ‘Tri’ llega después de haber alcanzado los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que quedó eliminada tras perder 2-0 frente a México. Antes de esa caída, Ecuador había superado la fase de grupos con una victoria sobre Alemania, un empate ante Curazao y una derrota frente a Costa de Marfil. Ahora, con Gallardo al mando, el equipo buscará darle continuidad a varias de las bases construidas durante el proceso anterior y comenzar a incorporar nuevos elementos.

Corea del Sur, en tanto, atraviesa una situación diferente. El conjunto asiático viene de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial, luego de conseguir una victoria y sufrir dos derrotas, la última de ellas por 1-0 frente a Sudáfrica. Ese resultado provocó la salida de Hong Myung-bo y posteriormente la contratación de Robert Moreno, quien tendrá inicialmente un vínculo hasta noviembre y estará a cargo de esta serie de amistosos.

El entrenador español tendrá como principales referencias a jugadores como Son Heung-min, Lee Kang-in y Kim Min-jae, en un plantel que buscará recuperar sensaciones después de la eliminación mundialista. Moreno afrontará así su segunda experiencia dirigiendo a una selección nacional, después de haber estado al frente de España en 2019, y utilizará estos amistosos para comenzar a definir las piezas que podrían formar parte de su proyecto.

En cuanto a los antecedentes, el historial entre ambas selecciones no registra demasiados enfrentamientos. El último se produjo en 2010, precisamente en Corea del Sur, y terminó con victoria del conjunto local por 2-0, gracias a los goles de Lee Seung-youl y Lee Chung-yong. Desde entonces, ambos países no habían vuelto a cruzarse en un partido de selecciones mayores, por lo que este encuentro supone también el reencuentro después de más de 16 años.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Corea del Sur?

En cuanto a la transmisión del Ecuador vs. Corea del Sur, esta estará disponible mediante TC Televisión y Teleamazonas en todo el territorio ecuatoriano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Corea del Sur?

Ecuador vs. Corea del Sur se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este jueves 24 de septiembre desde las 6:00 a.m. en el Estadio Mundialista de Suwon. El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 8:00 a.m., a las 5:00 a.m. en México y a la 1:00 p.m. en España.

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