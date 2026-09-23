Alianza Lima atraviesa un momento de preparación durante el receso del Torneo Clausura, pero en el club mantienen firme la ilusión de pelear por el título. Fernando Farah, uno de los principales acreedores de la institución, habló sobre el presente del equipo, destacó el trabajo que viene realizando Pablo Guede con el conjunto blanquiazul y confía en el estratega para coronarse campeones de la Liga 1.

El dirigente expresó su confianza en que el cuadro blanquiazul pueda recuperar el nivel que mostró durante el Torneo Apertura. En ese sentido, consideró que el entrenador argentino será una pieza importante para que el equipo vuelva a mostrar su mejor versión en la recta final de la temporada.

Alianza Lima fue el ganador del Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima)

“Confío en que Alianza puede campeonar este año. El profesor Pablo Guede tiene la llave”, manifestó Farah. Además, recordó el rendimiento que tuvo el equipo durante el primer torneo del año y aseguró que, pese a algunos resultados recientes, todavía ha podido observar señales de aquella versión.

“El equipo que vi en el Apertura fue demoledor; en los últimos partidos he visto chispazos de eso, incluso en el partido que perdimos”, agregó el acreedor blanquiazul, quien mantiene su expectativa por lo que pueda mostrar el plantel en las próximas jornadas.

Farah también puso la mira en el trabajo que realizará Alianza Lima durante el receso por la fecha FIFA. El equipo dirigido por Guede tendrá algunos días para realizar trabajos físicos y tácticos antes de afrontar el tramo decisivo del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs. Palestino se enfrentarán el miércoles 30 de septiembre. (Foto: Alianza Lima)

“Espero que así vayan mejorando y, con la pretemporada que se viene en fecha FIFA, creo que este equipo va a volar”, sostuvo. La idea será aprovechar este periodo para ajustar detalles y llegar en mejores condiciones al reinicio de la competencia oficial.

La confianza también llega tras la reciente victoria por 2-0 sobre ADT, resultado que permitió a Alianza volver a sumar de a tres y mantener la ilusión en el Clausura. Además, Kevin Quevedo volvió a tener minutos después de más de cuatro meses y el plantel apunta a recuperar piezas para la parte final del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR