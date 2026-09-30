Ecuador vs. Japón juegan este jueves 1 de octubre, en el compromiso correspondiente a las semifinales de la Copa Kirin 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Internacional de Yokohama (Yokohama, Japón). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Para Ecuador será su segunda presentación en esta fecha FIFA y el segundo partido de Marcelo Gallardo como entrenador. El estreno del técnico argentino terminó con una derrota por 3-0 frente a Corea del Sur en Suwon, resultado que dejó varios aspectos por corregir. Después de aquel encuentro, la delegación ecuatoriana se trasladó a Japón y completó varios días de trabajo antes de afrontar esta semifinal.

El compromiso también servirá para que el ‘Muñeco’ continúe evaluando a sus futbolistas. El entrenador analiza tres modificaciones respecto al equipo que inició ante Corea del Sur: Juan Riquelme Angulo, Denil Castillo y Leonardo Realpe aparecen como opciones para ingresar al once. Riquelme Angulo podría ocupar el lugar de Jordy Caicedo, Castillo reemplazaría a Alan Franco y Realpe entraría en la zaga.

Uno de los principales asuntos que deberá resolver Ecuador está en el ataque. Tras el retiro de Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección con 49 tantos, Gallardo viene probando alternativas para ocupar ese espacio. Jordy Caicedo y Juan Riquelme Angulo son dos de las opciones consideradas para esta etapa, mientras el técnico argentino continúa definiendo el perfil ofensivo que utilizará en su proceso.

Japón, por su parte, llega a este encuentro después de conseguir dos victorias durante esta fecha FIFA. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu derrotó 3-1 a Uruguay el 24 de septiembre y posteriormente venció 2-1 a Venezuela, con dos goles de Ayase Ueda. El delantero fue decisivo ante la ‘Vinotinto’ al marcar el empate y posteriormente convertir el penal que significó la remontada.

El historial entre ambos seleccionados registra cinco enfrentamientos reconocidos a nivel absoluto: Japón ganó dos, Ecuador consiguió una victoria y se produjeron dos empates. El último antecedente fue el 27 de septiembre de 2022, cuando igualaron 0-0 en Düsseldorf, Alemania, en un amistoso en el que Daniel Schmidt atajó un penal a Enner Valencia. Además, ambos equipos se enfrentaron en la Copa América 2019, con empate 1-1.

¿En qué canales ver Ecuador vs. Japón?

En cuanto a la transmisión del Ecuador vs. Japón, esta estará disponible mediante TC Televisión y Teleamazonas en todo el territorio ecuatoriano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Japón?

Ecuador vs. Japón se verán las caras por las semifinales de la Copa Kirin 2026, este jueves 1 de octubre desde las 5:10 a.m. en el Estadio Internacional de Yokohama. El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 7:10 a.m., a las 4:10 a.m. en México y a las 12:05 p.m. en España.

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