Real Madrid vs. Atlético de Madrid se preparan para protagonizar una nueva edición del derbi madrileño. El encuentro se disputará este domingo 20 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano, por la séptima jornada de LaLiga 2026-27. El duelo está programado para las 9:15 a. m.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega al partido después de conseguir dos goleadas consecutivas en el campeonato español. Primero derrotó por 3-0 a la Real Sociedad y luego superó por 4-0 a Osasuna, resultados que le permitieron llegar con mejores sensaciones al esperado enfrentamiento ante los dirigidos por José Mourinho.

Por su parte, Real Madrid también afrontará el compromiso con una racha positiva en LaLiga. El cuadro merengue viene de vencer por 3-2 a Elche y acumula tres triunfos consecutivos en el torneo, por lo que buscará mantener su buen momento y seguir cerca de los primeros lugares de la clasificación.

Para este encuentro, Simeone tendría a Jan Oblak como principal encargado de custodiar el arco. La defensa estaría conformada por Marc Pubill, Cristian Romero, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo, mientras que Morten Hjulmand, Álex Baena y Lee Kang-in aparecen como opciones para el mediocampo.

En ataque, el Atlético de Madrid tendría como principales cartas a Giuliano Simeone y Jonathan David. La presencia de Julián Álvarez todavía genera dudas debido a la sobrecarga muscular que arrastra, aunque el cuerpo técnico espera poder contar con el delantero argentino para este importante compromiso.

En el lado del Real Madrid, Thibaut Courtois sería el arquero titular. La defensa estaría integrada por Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella. En el mediocampo aparecen Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham como las principales opciones para iniciar.

La principal amenaza ofensiva del cuadro de José Mourinho estaría nuevamente en Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. El delantero francés llega como máximo goleador de LaLiga con siete tantos, mientras que el brasileño será otra de las piezas importantes para buscar hacer daño en el Metropolitano.

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