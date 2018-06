El Real Madrid continúa con su búsqueda del reemplazo de Zinedine Zidane en el banquillo. Y a los nombres de Pochettino, Wenger, e incluso del propio Bielsa, se ha sumado el del italiano y actual entrenador de la Juventus Massimiliano Allegri , según reveló el diario turinés 'Tuttosport' en su edición de este lunes.

De acuerdo al citado medio, Florentino Pérez ya se puso en contacto con Allegri el último viernes y le hizo llegar su oferta. Si bien el diario no ve factible que la transacción se realice ahora, no descarta que esa posibilidad se pueda dar en un futuro cercano. Sobre todo porque en cuadro bianconero estaría interesado en tener como técnico al mismo Zidane.



Allegri tiene contrato con la 'Juve' hasta el 2020 y por ahí pasaría la principal dificultad para llegar a un acuerdo con el Madrid. Aunque recordemos que el entrenador italiano ya fue voceado en marzo de 2016, si la primera temporada de 'Zizou' como entrenador no resultaba satisfactoria.

En sus cuatro temporadas en el banquillo de la Juventus, Massimiliano Allegri ha conquistado el 'Scudetto' de la Serie A y la Copa de Italia, mientras que en Champions League alcanzó dos veces la final, en el 2015 y 2017, pero las perdió frente al Barcelona y Real Madrid, respectivamente.