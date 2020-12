Es evidente que Barcelona atraviesa por una de las crisis institucionales más complicadas de los últimos años. Encima, los problemas dirigenciales han repercutido en los recientes resultados deportivos de la mano de Ronald Koeman. Al respecto, desde Argentina, Javier Mascherano lamentó todo lo que acontece en su antiguo club.

El ‘Jefecito’, actualmente retirado de la actividad profesional, se ha referido a la situación adversa que está viviendo la entidad. El mundialista considera que, desde hace algún tiempo, los catalanes están lejos de la fórmula que les permitió erigirse como uno de los mejores del planeta.

“Me duele que el Barcelona se haya alejado del modelo que le hizo grande. Que haya priorizado otras cosas y no se haya mantenido lo que tan grande y sobre todo tan diferente había hecho al club. Si había algo que había hecho diferente el Barcelona era el modelo y se ha alejado de ese modelo desde hace tiempo”, indicó en una entrevista con la revista ‘The Tactical Room’.

Mascherano valoró a Lionel Messi

En la misma conversación, ‘Masche’ también alabó a Leo Messi, con quien compartió en la selección y Barcelona por muchos años. El ex mediocampista destacó todas las sensaciones que el ’10′ puede generar al saltar a la cancha.

“Cuando él agarra la pelota siempre hay sensación de que algo va a pasar. Generar eso en todo el mundo debe ser algo inigualable. Y él lo genera cada tres días desde hace 15 años. Por eso estamos hablando de alguien diferente”, expresó.

“Es una persona muy especial. Pero no por lo que es como jugador sino por lo terrenal que es siendo lo que es. No he conocido a nadie que sea tan importante en lo que hace en la historia del deporte y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente los más grandes como él no lo hacen”, añadió.