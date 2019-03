No todo es lo que parece: la increíble revelación sobre la lesión de Messi que nadie imaginaba en Argentina

Ahora todo tiene sentido. El entrenador del Barcelona , Ernesto Valverde , desveló este viernes que el delantero argentino Lionel Messi arrastra molestias en el pubis "desde antes de Navidad", y no quiso adelantar si jugará mañana el derbi liguero contra el Espanyol que se disputará en el Camp Nou.



"Pensamos que Messi está bien. Arrastra molestias al pubis desde antes de Navidad. Estamos intentando cuidarlo, ahora ha tenido unos días de descanso e intentaremos que no le afecten", afirmó. Esas molestias obligaron al astro de Rosario ha abandonar la concentración con Argentina tras la derrota, de hace una semana, ante Venezuela.



Ante el Espanyol, Messi podría empezar en el banquillo, aunque Valverde no quiso adelantar este extremo. Ahora bien, el preparador extremeño recordó que el equipo disputará tres encuentros esta semana (el próximo martes visita al Villarreal y el sábado recibe al Atlético de Madrid) y que tendrá que rotar.



"Tendremos que hacer cambios. Tenemos muchos partidos en poco días, entramos en partidos decisivos y lo ideal sería que todo el mundo estuviese fresco", apuntó el DT del conjunto catalán, referente al duro calendario que se le viene al Barza, pensando en los títulos de LaLiga, Copa del Rey y Champions League.



