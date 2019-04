Suárez pone el pecho por Coutinho: la férrea defensa del uruguayo por el nivel mostrado por el '7' del Barça

A poco del partido de la fecha 35 de Liga Santander 2019 , entre Barcelona y Levante , Luis Suárez se ha dado un tiempo para defender a uno de los mejores jugadores que tiene la plantilla del equipo catalán. Hablamos de Philippe Coutinho.



El delantero uruguayo defendió al exjugador del Liverpool de las críticas que su discreto nivel, en ciertos tramos de la temporada, despertó entre los hinchas del equipo azulgrana. El '9' de los 'Culés' explicó que para nadie es fácil adaptarse a un club como el catalán.



"Es un amigo, un compañero de equipo, y es joven. Demostró su calidad en el Liverpool. Tenía que ser consciente del hecho de que no es fácil venir a Barcelona. No es fácil adaptarse. Fue difícil también para mí", dijo Luis Suárez sobre Coutinho.



Por otro lado, Luis Suárez también recordó su paso por el Liverpool solo unos días antes del partido de ida de semifinales de Champions League ante el equipo inglés.



"Liverpool me hizo darme cuenta de que podía seguir mejorando como jugador, seguir creciendo y estoy agradecido por todo eso y por lo que compartí con mis hijos allí también", comentó.

► ¿Qué quiere Real Madrid? Zidane apuntó cuál es el sector que más quiere reforzar para 2019-20



► El mejor jugador del Real Madrid se pierde el partido ante Rayo y, quizás, lo que quede temporada



► Saben que se va: la 'broma' que le hacen en el United a Pogba por su fichaje al Real Madrid



► Con el octavo 'en el horno': todos los títulos de Liga del Barcelona en los últimos 11 años [FOTOS]