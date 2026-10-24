Este domingo 25 de octubre, el Spotify Camp Nou albergará una nueva edición del clásico del fútbol español entre Barcelona y Real Madrid, en el marco de la jornada 10 de LaLiga 2026/27. A continuación, te detallamos la situación de ambos conjuntos, la guía de canales según la región y las horas de inicio de este imperdible enfrentamiento.

FC Barcelona se presenta al compromiso como único líder de LaLiga con un puntaje perfecto de 27 unidades, tras haber encadenado nueve victorias consecutivas en el arranque del certamen bajo el mando de Hansi Flick. Los locales buscarán aprovechar el empuje de su hinchada para consolidarse en lo más alto de la tabla y estirar la ventaja sobre la Casa Blanca.

No obstante, el conjunto catalán llega con la necesidad de pasar la página tras caer por 4-2 frente al PSG en la Champions League. Aquel tropiezo dejó al descubierto ciertas grietas en la línea defensiva ante rivales de mayor jerarquía. De este modo, Flick deberá ajustar cuestiones tácticas y contener las arremetidas al espacio del bloque rival sin renunciar a su propuesta de presión alta.

En el plano ofensivo, Lamine Yamal se perfila como el principal argumento de desequilibrio por los extremos para romper el cerrojo madridista, acompañado por el despliegue de Raphinha.

Por otro lado, el Real Madrid de José Mourinho aterriza en el recinto azulgrana ubicado en la tercera casilla con 21 puntos, registrando siete triunfos y dos derrotas. Para el conjunto de la capital, obtener un resultado positivo resulta fundamental si desea mantenerse firme en la disputa por el título liguero.

La principal carta de gol en el esquema merengue es Kylian Mbappé, quien llega en racha tras marcar un doblete en el 4-1 frente al Sevilla y registra nueve anotaciones en el torneo local. La potencia del atacante francés promete ser una amenaza constante si el rival deja espacios a la espalda de sus centrales.

La gran interrogante para ‘Mou’ pasa por suplir la ausencia de Vinícius Júnior, desconvocado tras recibir cuatro fechas de sanción por su expulsión ante el Villarreal. Ante este panorama, el peso de la creación recaerá en Jude Bellingham y en las variantes que utilice el técnico por los costados para acompañar a ‘Kiki’.

El antecedente más reciente entre ambos en el Spotify Camp Nou por LaLiga se dio en mayo de 2026, con victoria para el Barcelona por 2-0. Los ‘culés’ buscarán repetir el festejo en casa, mientras que el Madrid intentará asaltar el campo barcelonista para apretar la lucha en la parte alta.

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan por LaLiga. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid?

El compromiso entre Barcelona vs. Real Madrid por la décima fecha de LaLiga 2026/27 se llevará a cabo este domingo 25 de octubre del 2026 en las instalaciones del Spotify Camp Nou.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Madrid en Perú y Sudamérica?

En territorio sudamericano, el partido será emitido de manera exclusiva a través de las señales de DSports y la plataforma de streaming DGO (DIRECTV). En Perú, los usuarios podrán seguir las incidencias en los canales habilitados de la grilla deportiva o mediante sus dispositivos móviles.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid en España?

Para el público en España, el choque entre azulgranas y merengues se transmitirá en vivo mediante la señal de DAZN LaLiga. Asimismo, se podrá acceder al evento desde las plataformas integradas de Movistar Plus+, sujeto a las suscripciones activas.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid en México?

En México, la cobertura televisiva estará a cargo de Sky Sports y a través de su aplicación Sky+, dependiendo del paquete contratado por los suscriptores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid según cada país?

El pitazo inicial está programado para las 3:00 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). Repasa la nómina de horarios por país:

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (Miami / Nueva York): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 9:00 p.m.

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