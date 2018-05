De lo único que se viene comentando desde hace casi un mes es sobre si habrá o no pasillo este domingo en el Camp Nou, cuando el Barcelona -ya campeón de la Liga- reciba a un Real Madrid finalista -por tercer año consecutivo- de la Champions League.



Zidane aseguró a inicios de abril que no hará pasillo; Valverde, desde entonces, prefirió no entrar en polémica, pero distintos personajes vinculados a los culés y blancos ya defienden sus posturas. ¿Cómo surgió este acto? ¿Es obligatorio? ¿Cuántos pasillos se han hecho entre sí azulgranas y madridistas?

No hay un regla escrita en cuanto a este tema. Se trata de un gesto, de un homenaje que recibe el equipo campeón del torneo español en el siguiente encuentro después de haber obtenido la corona. No importa si se trata de otro certamen o incluso un amistoso. Y este fin de semana, el Madrid visitará a un Barza que se coronó campeón apenas la semana pasada.

¿Desde cuándo se celebra este homenaje?

La tradición del pasillo al campeón se instauró en el fútbol español en la década de los 70. Las crónicas señalan al Athletic como el primero en tener ese gesto de deportividad ante el Atlético de Madrid. Los 'colchoneros' ganaron el torneo ese año en la última jornada y luego, al cruzarse con el Athletic de Bilbao en la Copa, el cuadro vasco le hizo el pasillo.

¿Cuántos pasillos se han hecho entre sí azulgranas y madridistas?

Los cuadros se han aplaudido entre sí en tres ocasiones: 1988, 1991 y 2008.



La primera vez fue 'La Quinta del Buitre' el que se llevó las palmas del Barcelona, luego de que el eterno rival conquistara la Liga 1987/88 a falta de cuatro jornadas y visitó a los azulgranas como campeón.



Tres años después fue el turno del Madrid, que homenajeó al poderoso 'Dream Team' culé de Cruyff, que fue campeón a falta de una fecha y el caprichoso fútbol quiso que el clásico se dispute en la última jornada en el Bernabéu.



Mientras que la última vez que se dio tal gesto fue en el 2008, también en el recinto blanco. Los de Frank Rijkaard homenajearon a los blancos quienes llegaban a la cita como ganadores de la Liga de forma matemática a falta de tres fechas.



De aquella jornada del siete de mayo, solo quedan tres futbolistas: Sergio Ramos, Marcelo y Lionel Messi.

La decisión del Madrid y Zidane de no hacer pasillo se debe a que los blancos exigieron dicho reconocimiento en dos ocasiones: en agosto, tras la Supercopa de Europa que conquistó la 'Casa Blanca'; y tras el último clásico, luego de que Cristiano y compañía venían de ganar el Mundial de Clubes.



"Dentro de no sé cuanto se me va a preguntar. La respuesta es muy clara. Es una decisión mía. No entiendo lo del pasillo y entonces no se va a hacer. El Barcelona rompió la tradición", dijo 'Zizou' semanas atrás.