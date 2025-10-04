Barcelona vs. Sevilla juegan este domingo 5 de octubre, en el choque válido por la fecha 8 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla, España), donde los dirigidos por Hansi Flick buscarán quedarse con los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Barcelona llega a este enfrentamiento con una campaña destacada en el torneo doméstico: es uno de los pocos equipos invictos hasta ahora, sumando seis victorias y un empate en las primeras siete fechas. Su desempeño colectivo ha sido sólido, aunque las bajas en la plantilla condicionan algunos planes.

No obstante, una de las noticias más sensibles para el club catalán es la recaída de Lamine Yamal, quien no llegará al Sánchez-Pizjuán por una molestia en el pubis. La baja se estima entre dos y tres semanas, lo que deja a Hansi Flick sin uno de sus futbolistas más desequilibrantes en el tramo ofensivo.

Además, el Barcelona también sufre la ausencia de Fermín López y Raphinha, afectados por molestias musculares. En defensa y portería, Joan García sigue recuperándose de su lesión de menisco, y Ter Stegen no está aún en plenas condiciones para reaparecer. Se esperan novedades en la alineación titular.

Flick ha salido a poner paños fríos alrededor de la situación de Yamal: aseguró que no se arrepiente de sus críticas a la gestión del jugador en la Selección Española, pues su prioridad es proteger a los futbolistas. Además, subrayó que el equipo debe adaptarse sin depender de un solo nombre.

Por su parte, Sevilla llega con la necesidad de afirmarse. Tras un arranque irregular, el conjunto de Matías Almeyda ha tenido resultados alternos, pero parece ganar estabilidad táctica. En casa, cada punto es valioso, más frente a un rival grande.

En cuanto al equipo sevillista, una de las grandes incógnitas es cómo conformar su zaga defensiva. Con Tanguy Nianzou lesionado, Almeyda maneja la opción de seguir con línea de tres o volver a sistema de cuatro. Castrín, Cardoso, Azpilicueta, Marcao y Kike Salas son nombres que suenan para la retaguardia.

Tácticamente será un partido interesante: Barcelona intentará imponer su ritmo, circulación de balón y presión alta, aunque con muñeca levantada para no quedar expuesto. Sevilla, en cambio, podría apostar al contraataque, al repliegue ordenado y al desgaste en el tramo medio del campo. Las jugadas a balón parado y las transiciones serán claves.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla?

El compromiso entre Barcelona vs. Sevilla está programado para este domingo 5 de octubre desde las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 8:15 a.m.; y en España a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Sevilla?

El partido entre Barcelona vs. Sevilla se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO. En España se podrá ver por Movistar LaLiga y DAZN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

