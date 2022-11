Quedar eliminado de la Champions League de manera prematura ha significado que el Barcelona cambie de dirección. El club apurará las evaluaciones para fichar jugadores de cara el 2023, año en el que esperan no solo pelear por los títulos de LaLiga Santander y Europa League, sino también conformar un once que llegue en su plenitud al próximo curso para no toparse con otra decepción.

En esa línea la renovación del mediocampo es clave. Si bien jugadores como Gavi y Pedri son inamovibles, aún Xavi Hernández no ha encontrado el sustituto perfecto para reemplazar a Sergio Busquets. Es prácticamente un hecho que el mediocampista central, de 34 años, no continuará en el equipo, luego que finalice su contrato en junio del próximo año, por lo que el club ya debe empezar a buscar opciones.

Pese a que el neerlandés Frenkie de Jong o el marfileño Franck Kessie pueden ocupar dicho puesto, el comando técnico requiere de un amplió plantel para competir en todos los frentes a lo largo de la temporada. Es así que ha surgido el nombre de Martín Zubimendi como posible refuerzo catalán.

Se trata de un volante, de 23 años, que milita en la Real Sociedad, quien cuenta con el visto bueno de Xavi. La dirigencia del club ya se habría habría puesto en contacto con la entidad vasca para empezar las negociaciones, pues consideran al futbolista como un elemento que “siempre está ahí para ayudar a los compañeros sobre el terreno de juego, para darles soluciones, como Busquets”, según declaraciones recogidas por el diario Sport.

Zubimendi amplió recientemente su contrato con el equipo albiazul hasta junio de 2027; sin embargo, su cláusula de rescisión no sufrió mayores cambios. Son 60 millones de euros que la institución azulgrana podría desembolsar sin mayores inconvenientes.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de finalizar su participación en la Champions League con triunfo ante Viktoria Plzen, el equipo culé volverá a competir en LaLiga Santander este sábado, recibiendo al Almería en el Camp Nou. Tres días más tarde visitará ante Osasuna, antes del parón por la actividad de selecciones en el Mundial Qatar 2022.





